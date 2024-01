Avant son retour sur Netflix, "Emily in Paris" prépare les JO 2024 avec la star du sprint américain

La chaîne américaine NBC continue à faire monter la pression à l'approche des Jeux olympiques dans la capitale française cet été. Après Paris Hilton et Snoop Dogg, c’est une autre icône de la pop culture qui a hérité de la fièvre olympique. Emily Cooper, l’héroïne de Netflix, s’occupe du relooking de l’un des espoirs de médaille américaine dans un spot.

Elle vit en France depuis trois ans mais c’est une grève à Hollywood qui a retardé son retour. Emily in Paris se fait attendre depuis plus d’un an sur Netflix, où elle est l’une des séries les plus populaires. À défaut de nouveaux épisodes, c’est dans une publicité que la native de Chicago a refait surface le week-end dernier. Objectif ? Promouvoir la couverture par la chaîne NBC des JO 2024, qui feront vibrer la capitale française dans un peu plus de six mois.

"Emily a de grands projets pour Noah Lyles", prévient le diffuseur américain de la compétition. À commencer par sa tenue. Le pétillant personnage interprété par Lily Collins imagine la star du sprint américain en finale du 100 mètres, vêtue d’une large cape dorée signe Pierre Cadault, le couturier français fictif que connaissent bien les fans de la série. Quand on lui demande s’il peut courir habillé comme ça en toute sécurité, elle assure que "des tests ont eu lieu". "C’est sans danger. Peut-être pas pour les autres mais bon, vous savez, on ne parle que de Noah !", lance-t-elle.

Tournage à Paris imminent

La séquence suivante voit l’athlète de 26 ans décrocher l’or olympique dans sa tenue or. Un rêve que le natif de Floride espère bien voir devenir réalité le 4 août au Stade de France. Sextuple champion du monde et médaillé de bronze aux JO de Tokyo, Noah Lyles a dévoilé sur son compte Instagram les coulisses de cette publicité, de la découverte de son costume à ses deux répliques prononcées devant… un mur blanc. Car Lily Collins a mis en boîte ses passages de son côté.

Avant elle, Paris Hilton aussi a usé d’autodérision dans un spot la mettant en scène pour des JO que commentera que Snoop Dogg pour NBC. Lily Collins retrouvera Paris dès la fin du mois pour le tournage de la saison 4 d'Emily in Paris qui posera ensuite ses valises à Rome. Avant de revenir dans la capitale française pour porter la torche olympique ?