"Avatar 2" franchit la barre des 10 millions d’entrées : une première depuis le Covid

Interrogé ce week-end dans l’émission Who’s talking to Chris Wallace sur HBO Max, le cinéaste canadien de 68 ans a confirmé que son film était désormais rentable, en dépit d’un budget colossal estimé entre 350 et 460 millions de dollars. "Je vais devoir faire les suites", a-t-il ironisé, alors que certains s’interrogeaient sur la pérennité de la saga. Si Avatar 3 est déjà en boîte, pour une sortie programmée en France le 18 décembre 2024, les épisodes 4 et 5 sont encore en cours de fabrication.