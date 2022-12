"Avatar 2" : toute l'équipe du film réunie à Londres, la photo que les fans n'espéraient plus

Treize ans après la sortie du premier volet et plus de cinq après le début du tournage, Avatar : la voie de l’eau sera sur les écrans du monde entier dans quelques jours, la France étant l’un des premiers à le découvrir, mercredi 14 décembre. Toute l’équipe de cette suite tant attendue était réunie mardi soir à Londres pour l’avant-première mondiale, l’occasion de poser pour une grande photo de famille presque inespérée tant l’aventure a été semée d’embuches, avec en point d’orgue la pandémie de Covid-19 qui a retardé de plusieurs mois la production.

Autour du réalisateur James Cameron (premier en partant de la gauche), on peut voir, de gauche à droite, son fidèle producteur Jon Landau et les acteurs Jamie Flatters, Bailey Bass, Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang, Trinity Jo-Li Bliss et Jack Champion. Plusieurs stars du film manquaient à l’appel comme Cliff Curtiss et Edie Falco, mais ils auront sans doute l’occasion de rejoindre leurs partenaires à l’avant-première à Los Angeles, lundi prochain.