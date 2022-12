PHOTOS - "Avatar : la voie de l'eau" : voici le vrai visage des acteurs qui jouent les nouveaux personnages du film

Actrice et chanteuse, Trinity Bliss incarne Tuktirey, dit Tuk, la petite dernière de la famille fondée par Jake et Neytiri. Elle n'a que 13 ans et la saga de James Cameron constitue sa première grande expérience à l'écran. Depuis la fin du tournage, on a pu la voir à la télé dans la série Mr. Corman, puis Un pas à la fois et The Garcias. Début 2023, elle publiera son premier album intitulé Confessions of a Preteen. Tout un programme.