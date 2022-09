"Avatar" de retour : James Cameron va-t-il sauver le cinéma en salles ?

De là à dire que le public n’a plus envie de se déplacer pour des long-métrages plus intimistes, ou tout simplement moins spectaculaires ? C’est la fameuse prédiction de Ben Affleck qui semble se réaliser chaque jour un peu plus. En janvier dernier, l’acteur américain estimait qu’il n’y aurait bientôt plus qu’une quarantaine de films par an en salles, "probablement des franchises, suites et films d'animation", les œuvres plus exigeantes prenant elles la direction des plateformes de streaming.

Difficile de lui donner entièrement tort lorsqu’on regarde le box-office français depuis le début de l’année. Derrière le phénomène Top Gun : Maverick et ses 6,5 millions d’entrées, on trouve Les Minions 2, Jurassic World 3, Doctor Strange 2 ou encore The Batman. Le plus gros succès tricolore ? C’est une suite puisqu’il s’agit de Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu

? avec 2,4 millions d’entrées. Au total, quatre films français seulement ont franchi la barre du million depuis janvier.