Avec "Athena" de Romain Gavras, Netflix promet une plongée choc dans la violence des banlieues

Si cette plongée brutale dans le quotidien des banlieues rappelle Les Misérables, quatre César en 2020 dont celui du meilleur film, ce n’est pas tout à fait un hasard puisque Romain Gavras en a co-écrit le scénario avec Ladj Ly, également producteur. Visuellement, c’est une toute autre histoire puisque le réalisateur, révélé avec ses clips choc pour Justice, M.I.A. ou encore Jay Z et Kanye West, semble avoir insufflé une esthétique léchée qui ne manquera pas de faire débat.

"Ce qui était génial avec le film de Ladj Ly, c’est qu’on était vraiment dans une forme de vérité", explique Romain Gavras, 41 ans, dans le nouveau numéro du magazine GQ. "C’était presque tourné comme un documentaire. Là, on avait vraiment envie d’être dans quelque chose d’opératique, de symbolique dans les rapports et dans l’imagerie. On voulait dépasser la thématique sociale."