Avec "Miss Marvel", Disney tient sa première superhéroïne musulmane

Son apparition dans les pages des comics en 2013 avait constitué un petit événement. Miss Marvel, la première superhéroïne musulmane de la célèbre maison d’édition, va avoir droit à sa propre série télé dont la bande-annonce vient d’être dévoilée. Le programme, qui sera disponible le 8 juin sur Disney+, est interprété par la comédienne canadienne Iman Vellani, 19 ans, fille d'immigrés pakistanais musulmans.

Dans la bande-dessinée comme dans la série qui se veut très grand public, Kamal Kahn est une jeune écolière du New Jersey qui est fan de superhéros et en particulier de Captain Marvel, le personnage joué sur grand écran par Brie Larsen. En proie aux affres de l’adolescence, elle se découvre le pouvoir de se métamorphoser et de changer d’apparence…