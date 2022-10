Avec 1 million de spectateurs connectés, le GP Explorer de Squeezie bat le record de vues pour une chaîne Twitch francophone

C'est le GP Explorer, un Grand Prix de Formule 4 - la plus petite catégorie de monoplace - organisé par le Youtubeur Squeezie, qui a passionné les foules. Cette compétition rassemblant 22 streamers et youtubeurs s'est conclue samedi sur le circuit Bugatti du Mans, devant plus de 30.000 personnes. Après plusieurs mois de préparation, les concurrents ont disputé une journée d'essais, de qualifications puis une course remportée par Sylvain Levy, dont la chaîne YouTube est consacrée à l'automobile Vilebrequin. Il est sorti vainqueur d'un joli duel avec Pierre-Olivier "Depielo" Valette (spécialisé dans les sports mécaniques). De son côté, Squeezie a fini en cinquième position.