Avènement du roi du Danemark : le jour où… Frederik et Mary ont eu le coup de foudre aux JO de Sydney

Après l’abdication de sa mère Margrethe II, le prince héritier Frederik devient officiellement roi du Danemark, ce dimanche 14 janvier. Quelques mois plus tard, il fêtera ses 20 ans de mariage avec sa reine, Mary. Un conte de fées né à l’autre bout du monde, lors d’une soirée dans un bar australien en 2020.

Tirés à quatre épingles et amoureux comme jamais, ils font face à une armée de journalistes. L’annonce des fiançailles entre le prince Frederik et Mary Donaldson ressemble à toutes celles des têtes couronnées en Europe. Mais leur histoire d’amour, elle, est unique. Le couple, qui devient ce dimanche 14 janvier roi et reine du Danemark après l’abdication surprise de Margrethe II, a résisté à tout. À commencer par la distance.

Dès qu’on a commencé à parler, on ne s’est jamais vraiment arrêtés. La princesse Mary en 2003

Septembre 2000. La ville de Sydney, en Australie, est en fête à l’occasion des Jeux olympiques d’été. Les rues sont pleines, les pubs également. Au Slip Inn, les verres se vident et les regards se croisent. Mary Donaldson, qui travaille dans une agence immobilière de luxe, commence à discuter avec un jeune homme qui se présente uniquement comme Fred. Elle a 28 ans, il en a 32. "La première fois que nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes serré la main. Je ne savais pas qu’il était le prince héritier du Danemark. Ce n’est peut-être que 30 minutes plus tard que quelqu’un est venu me dire : 'Tu sais qui sont ces gens ?'", racontera-t-elle trois ans plus tard lors de leurs fiançailles.

Grand sportif et séducteur, celui que la presse danoise surnomme "le prince turbo" a fait le déplacement à Sydney pour soutenir l’équipe de voile olympique de son pays. Avec lui ce soir-là, son frère le prince Joachim, son cousin le prince Nikolaos de Grèce et du Danemark, mais aussi le prince héritier d’Espagne, Felipe. Entre Frederik et Mary, la connexion est instantanée. "Dès qu’on a commencé à parler, on ne s’est jamais vraiment arrêtés", révèle la future mariée en interview à 60 Minutes Australia.

20 ans de mariage et quatre enfants

Les Jeux olympiques se referment mais les échanges d’un continent à l’autre se font plus intenses. "On s’est doucement rapprochés malgré la distance géographique. Il y avait une bonne vibe, l’amour est arrivé doucement mais sûrement", note Frederik à la télévision. "Tout passait par les mots, ça a permis d’établir une forte relation dès le départ", souligne la jeune femme à propos d'un lien qu’ils réussissent à garder pour eux pendant un an, au rythme de visites clandestines.

Née en Tasmanie d’immigrés écossais, Mary Donaldson finit par s’installer à Copenhague, où elle prend des cours de danois. En octobre 2003, la reine Margrethe donne sa bénédiction au mariage de son fils avec sa belle roturière australienne. Les noces sont célébrées six mois plus tard, le 14 mai 2004, dans la capitale danoise. Leur premier héritier naîtra l’année suivante. Le prince Christian, futur roi du Danemark, est aujourd'hui l'aîné de la princesse Isabella, née en 2007, et des jumeaux le prince Vincent et la princesse Josephine, nés en 2011.

Leur conte de fées ouvre un nouveau chapitre avec leur accession au trône, au sein d'une famille royale danoise - la plus ancienne d'Europe - resserrée sur décision de Margrethe II, qui a privé quatre de ses petits-enfants de leurs titres royaux. L'Australie, elle, couronne à distance sa première reine sur le Vieux continent. Un évènement que célèbrera aussi le lieu où tout a commencé : ce dimanche, le Slip Inn servira des hot-dogs d’inspiration danoise et un cocktail créé en l’honneur de la nouvelle souveraine.