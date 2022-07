"Avortons la Cour suprême !" : après 11 ans d’absence, Rage Against The Machine fait un retour fracassant

"RATM" pour les plus jeunes d’entre vous, c’est ce quatuor californien qui frappa un grand coup au début des années 1990 avec son mélange furieux de rap et de rock, propulsés par le jeu de guitare hyper-inventif de Tom Morello et les textes engagés de Zack de la Rocha. Avec le bassiste Tim Commerford et le batteur Brad Will, ils seront de tous les combats au cours de la décennie. Anti-impérialistes, anti-capitalistes, anti-racistes, ils renvoient systématiquement dos-à-dos Républicains et Démocrates.

En 2000, ils font sensation en tournant sous la direction de Michael Moore le clip de "Sleep Now in the Fire" sur les marches de Wall Street, entraînant la fermeture de la Bourse de New York en plein jour, une première depuis le krach de 1929. Quelques mois plus tard, ils annoncent leur dissolution, Zach de la Rocha arguant la panne d’inspiration. Si ses trois partenaires forment alors Audioslave avec Chris Cornell de Soundgarden, le chanteur se fera discret pendant de longues années.