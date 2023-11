Axl Rose, le chanteur de Guns N’Roses, visé par une plainte pour agression sexuelle à New York

Superstar du rock, le chanteur Axl Rose fait l’objet d’une plainte pour agression sexuelle et violence déposée devant un tribunal de New York. L’ex-mannequin Sheila Kennedy dénonce des faits qui se seraient produits en 1989 dans une chambre d’hôtel. Comme l’affaire Diddy la semaine passée, cette plainte est la conséquence d’une loi locale ouvrant la porte à des plaintes malgré la prescription.

Coup de tonnerre sur la planète rock. Axl Rose, le mythique chanteur du groupe Guns N’Roses, aujourd'hui âgé de 61 ans, fait l’objet d’une plainte pour agression sexuelle et violence selon un document de la justice de New York révélé par le magazine musical Rolling Stone. Mannequin pour le magazine érotique Penthouse, Sheila Kennedy dénonce des faits qui se seraient déroulés en 1989 dans une chambre d’hôtel de la Grosse Pomme, suite à sa rencontre avec la star en boite de nuit.

La plainte déposée contre Axl Rose est une conséquence du New York’s Adult Survivors Act, une loi locale qui ouvrait une fenêtre d’un an, du 24 novembre 2022 au 24 novembre 2023, pour se manifester malgré la prescription des faits. D’après The Hollywood Reporter, pas moins de 2700 plaintes ont été déposées à New York sur cette période.

Le 16 novembre dernier, la chanteuse de R’N’B Cassie a ainsi déposé plainte contre son ex-compagnon, le rappeur-producteur Diddy. Quelques heures plus tard, alors que les détails scabreux du dossier avaient été dévoilés par le New York Times, un accord secret a été trouvé entre les deux parties afin de s’éviter un procès forcément très médiatique. En sera-t-il de même dans l’affaire Axl Rose ?