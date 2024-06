La troisième édition du défilé Vogue World s’est déroulée dimanche soir à Paris, à la veille de l’ouverture de la Fashion Week de Paris. À l’approche des Jeux Olympiques, les organisateurs avaient réuni près de 500 mannequins et sportifs. Mais aussi la chanteuse Aya Nakamura, qui devrait participer à la cérémonie d’ouverture sur la Seine le 26 juillet.

Elle a surgi dans une une robe moulante à volant marron de la dernière collection couture Jean Paul Gaultier, escortée par une escouade de serveurs parisiens, portant plateau et queue de pie. La star du R'n'B Aya Nakamura a interprété dimanche son titre "Fly" avec un orchestre symphonique lors de Vogue World, un défilé spectaculaire organisé place Vendôme à la veille de l’ouverture de la Fashion Week féminine Paris.

Devant un parterre de stars de Jared Leto, Diane Kruger, Eva Longoria, Lena Situations et des légendes de la mode comme Jacquemus, Maria Grazia Chiuri, Olivier Rousteing ou encore John Galliano, la performance de la chanteuse franco-malienne sonne comme une réponse à la polémique lancée par l'extrême droite autour de sa probable performance lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, le 26 juillet prochain.

À quelques semaines de l’événement, les organisateurs ont décidé de rendre hommage à dix décennies de mode et de sport en convoquant 500 mannequins, danseurs et sportifs pour un défilé de près d’une heure : cyclisme, équitation, escrime, football…

Parmi les top-modèles d’un soir, les invités ont pu reconnaître les footballeurs Blaise Matuidi, Emmanuel Petit et Djibril Cissé, les championnes de tennis Serena et Venus Williams, le basketteur Victor Wembayama ou encore l’ancienne championne olympique d’athlétisme Marie-José Pérec dans une grande robe bleu, blanc, rouge.

"Nous sommes là pour célébrer les merveilles de la mode française. Je suis très reconnaissante du soutien de tout le monde ici en France et du monde de la mode, et de la maire", a déclaré à l'AFP, quelques minutes avant le show Anna Wintour, l'organisatrice de l’événement. "We did it !", a de son côté lancé Anne Hidalgo qui avait soutenu le projet malgré la pagaille pré-JO dans la capitale.