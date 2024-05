Aya Nakamura, Léna Situations, Isabelle Huppert… Les Frenchies en force au Met Gala 2024

Les happy few avaient rendez-vous lundi 6 mai au célèbre musée new yorkais du Metropolitan Museum pour le traditionnel gala de charité organisé par le magazine "Vogue". Une institution pour tous les amoureux de la mode à laquelle ont été conviées cette année plusieurs personnalités françaises. L’occasion pour la chanteuse francophone la plus écoutée au monde d’étendre un peu plus son empire.

C’est l’invitation la plus convoitée de l’année. Être convié au Met Gala n’est pas donné à tout le monde au royaume des célébrités. À la baguette de cet évènement annuel organisé le premier lundi du mois à New York, la redoutable Anna Wintour, rédactrice en chef du magazine Vogue, avait dans son radar des personnalités francophones dont le rayonnement s’étend au-delà des frontières de l’Hexagone. Habituée du tapis rouge new-yorkais, Isabelle Huppert a monté les marches du Metropolitan Museum pour la première fois depuis trois ans. L’actrice française a opté pour une création de la marque Balenciaga, dont elle est l’égérie.

undefinedundefinedDia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Une robe de mariée en satin à la longue traîne, touche virginale au milieu des motifs fleuris souvent choisis par les autres convives pour répondre au thème de la soirée qui était "Jardin du temps". Léna Situations, de son vrai nom Léna Mahfouf, a réinterprété le dress code avec l’aide de la marque Schiaparelli et les incroyables tenues-bijoux de son directeur artistique Daniel Rosberry. La star des réseaux sociaux, suivie par plus de 4,5 millions de personnes rien que sur Instagram, s’est habillée de fleurs sculptées en or. "C’était déjà un rêve d’être la première créatrice de contenus française à être invitée au Met Gala, mais d’être la première à être invitée deux fois ?", s’est-elle enthousiasmée sur ses comptes.

"Un million de mercis à Anna Wintour et à toute l’équipe Vogue de m’avoir laissé participer à cette magnifique nuit encore une fois (…). C’est vraiment ça, la beauté d’Internet", a poursuivi la jeune femme qui s’est alliée à la même maison qu’une certaine Jennifer Lopez pour le Met Gala. Elle avait déjà pioché dans la garde-robe de JLo au festival de Cannes l’an dernier, ressortant du placard l’une des robes les plus iconiques de la chanteuse.

undefinedundefinedAliah Anderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Elle aussi a vraiment "dead ça" à New York. Pour son tout premier Met Gala, Aya Nakamura a fait tourner les têtes dans une robe argent brodée de fleur, fendue jusqu’à mi-cuisse. La chanteuse, devenue blonde pour l’occasion, était habillée par la maison Balmain dont le directeur artistique, Olivier Rousteing, a aussi foulé le tapis rouge dans un t-shirt à son effigie. De quoi asseoir un peu plus le statut d’icône de la mode de l’artiste francophone la plus écoutée au monde, déjà visage de la marque Lancôme.