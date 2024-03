Aya Nakamura pour chanter Piaf au JO ? Les héritières de la Môme valident "une bonne idée du président"

La "rumeur" de la participation d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris a déclenché une vive polémique. Dans "Le Parisien", les héritières d'Édith Piaf révèlent avoir été contactées pour qu'elles autorisent l'utilisation de "L'Hymne à l'amour". Elles indiquent qu'on leur a laissé entendre que la chanson serait reprise par l'interprète de "Djadja"... et qu'elles y sont plutôt favorables.

Ça ressemble à une confirmation. Et même à un adoubement. Dans un entretien accordé au Parisien, Catherine Glavas et Christie Laume les belles-sœurs et héritières d’Édith Piaf, révèlent avoir été contactées pour qu’elles autorisent l’utilisation de deux chansons de la Môme en vue de la cérémonie des ouvertures des JO de Paris. Et que selon toute vraisemblance, c’est pour que l’une d’entre elles soit interprétée par Aya Nakamura.

"J’ai reçu une demande des éditions Raoul Breton pour utiliser 'L’Hymne à l’amour'", indique Catherine Glavas. "Ils m’ont demandé mon accord pour l’utiliser gratuitement avec une nouvelle orchestration et une chanteuse. Sans nous donner de nom. J’ai évidemment accepté, c’est tellement magnifique d’ouvrir les JO de Paris avec Édith. D’après ce que l’on me dit, c’est Aya Nakamura qui chantera, et c’est le président qui l’a choisie. C’est certainement qu’elle a du talent."

Édith aimait les filles avec de la personnalité et était très concernée par l’international Christie Laume

"Elle est jolie. Elle a une jolie voix et un style", estime pour sa part Christie Laume. "Édith aimait les filles avec de la personnalité et était très concernée par l’international. C’est une idée intéressante. Nous vivons dans un monde mélangé - je suis moi-même d’origine grecque, élevée en France, franco-américaine aujourd’hui - et c’est une bonne idée du président français de vouloir montrer cela."

Seul L’Hymne à l’amour a fait l’objet d’une demande officielle d’utilisation auprès de la famille. Mais Le Parisien précise que les éditions Beuscher ont été contactées par le comité d’organisation pour une éventuelle utilisation de La Vie en rose, dont elles possèdent les droits. "Grace Jones en avait fait une formidable version", rappelle Christie Laume. "Alors pourquoi ne pas la confier à Aya Nakamura. J’aimerais juste l’entendre chanter avant la cérémonie, pour voir ce que ça donne."

Si vous avez manqué le début, une vive polémique a éclaté sur les réseaux sociaux suite à la parution fin février d’un article de L’Express révélant qu’Emmanuel Macron avait reçu l’interprète de "Djadja" à l’Élysée et lui avait suggéré de chanter un titre d’Édith Piaf lors du coup d’envoi de la manifestation sportive sur la Seine. La classe politique s’en est vite mêlée, l’extrême-droite se montrant la plus virulente, à l'image d'Éric Zemmour faisant siffler la chanteuse francophone la plus écoutée au monde lors d'un meeting.

Alors que l’Élysée s’est refusée à commenter la "rumeur", Aya Nakamura a répondu à plusieurs reprises à ses détracteurs tout en remerciant ses fans pour leur soutien. "J’ai l’impression de vous avoir fait découvrir Edith Piaf et qu’elle s’est réincarnée en moi", a-t-elle écrit le 12 mars dernier sur le réseau X. De son côté le parquet de Paris a ouvert une enquête suite à un signalement de la Licra dénonçant des publications à caractère raciste au préjudice de la chanteuse.