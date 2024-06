La Britannique Fiona Harvey affirme être celle qui se cache derrière le personnage de Martha, une femme manipulatrice dont le harcèlement est raconté dans la mini-série "Mon petit renne". Inspirée de l’histoire vraie du comédien écossais Richard Gadd, la fiction est devenue un phénomène depuis son lancement en avril. S’estimant victime de dommages moraux, la principale intéressée réclame 170 millions de dollars de dédommagement au géant du streaming.

C'est désormais un réflexe qui accompagne chaque fiction inspirée d'une histoire vraie. Après le visionnage, nombreux sont ceux à se transformer en enquêteur pour tenter d'en savoir plus sur les véritables individus qui ont inspiré les personnages. Mon petit renne n'a pas échappé à ces Miss Marple en herbe. Lancée le 11 avril sur Netflix, cette mini-série raconte en sept épisodes comment le comédien écossais Richard Gadd, qui joue son propre rôle, a été harcelé par une femme seule et manipulatrice. Lui-même avait demandé aux spectateurs de ne pas chercher la véritable Martha, nom donné à sa stalkeuse à l'écran. Cette dernière, désormais sortie de l'anonymat, contre-attaque.

La Britannique Fiona Harvey a porté plainte jeudi pour diffamation contre le géant du streaming devant un tribunal de Californie, demandant 170 millions de dollars de dédommagement. Selon elle, le fait que Mon petit renne soit présentée comme une histoire vraie est "le plus grand mensonge de l'histoire de la télévision". "C'est un mensonge raconté par Netflix et par le créateur de la série, Richard Gadd, par avidité et soif de célébrité ; c'est un mensonge destiné à attirer davantage de téléspectateurs, d'attention, gagner plus d'argent et détruire vicieusement la vie de la plaignante", poursuit le document consulté par l'AFP, "parce que c'était une meilleure histoire que la vérité".

En interview, Richard Gadd assure avoir changé des détails de l'histoire afin de protéger la réelle "Martha", mais l'identité de Fiona Harvey a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Elle dit avoir reçu des menaces d'internautes. Dans la série, Martha harcèle le comédien sur plusieurs années, lui envoyant des milliers d'emails et de messages vocaux, se rendant dans le bar où il travaille et à ses spectacles d'humour, allant même jusqu'à s'en prendre à ses parents et sa petite amie. Elle est également montrée comme ayant commis une agression sexuelle sur le comédien. Fiona Harvey a déjà nié lors d'un entretien télévisé avec le polémique Piers Morgan avoir harcelé par message Richard Gadd ou encore l'avoir attaqué.