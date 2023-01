VIDÉO – Brad Pitt au 20H de TF1 : "Je suis amoureux fou des films"

À bientôt 60 ans, Brad Pitt est omniprésent à l’écran depuis le début des années 1990. A-t-il peur que tout s’arrête un jour ? "Bien sûr que je vais devenir un has been, ironise-t-il. Et ça a déjà commencé. Chaque jour, on meurt un petit peu. On se rapproche de la fin, mais ça me va. Ce que ce film m’a fait réaliser, c’est qu’il y a eu beaucoup d’acteurs de talent avant nous. Et il y en aura tellement après nous."

Le beau gosse a-t-il un secret pour rester au top et ne jamais lasser le public ? "Je fais attention à fuir la lumière des projecteurs le plus souvent possible, insiste-t-il. C’est le seul moyen de supporter cette exposition. La célébrité, c’est une conséquence de ce métier. Si on tombe dans ce piège, on ne va pas très loin."