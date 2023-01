Mais où est passé Brad Pitt depuis sa petite danse au 20H de TF1 ?

Pour découvrir cette nouvelle collaboration qu'on espère aussi réussie que les précédentes, il faudra encore patienter quelques mois. Et s’abonner à AppleTV+ puisque Wolves a été acheté par la plateforme de streaming. À court terme, l’acteur qui fêtera ses 60 ans en décembre prochain n’a pas d’autre projet de film sur ses tablettes. Et il pourrait bien disparaître des radars quelque temps.

Non seulement parce qu’il n’a pas été nommé aux Oscars pour sa performance pourtant irrésistible dans Babylon. Mais aussi parce qu’il a compris que c’était le meilleur moyen de ne pas lasser le public. "Je fais attention à fuir la lumière des projecteurs le plus souvent possible", expliquait-il sur TF1. "C’est le seul moyen de supporter cette exposition. La célébrité, c’est une conséquence de ce métier. Si on tombe dans ce piège, on ne va pas très loin."