"Bac Nord" remporte le César des lycéens après avoir été boudé par les grands

Tourné à Marseille, le film de Cédric Jimenez est interprété par Gilles Lellouche, François Civil et Karim Leklou, trois flics qui franchissent la ligne rouge dans la guerre contre les trafiquants de drogue. Plébiscité par plus de 2,2 millions de spectateurs, Bac Nord a été accusé de faire le jeu de l’extrême droite par une partie de la presse, tandis que Marine Le Pen et Eric Zemmour en font l'illustration des problèmes des banlieues, au grand regret du cinéaste.