"À l'Ouest, rien de nouveau" triomphe aux Bafta… avant de tout rafler aux Oscars ?

Les bookmakers anglais n’avaient rien vu venir. Alors qu’ils prédisaient un duel au couteau entre Les Banshees d'Inisherin et Everything Everywhere All At Once, c’est À l’Ouest rien de nouveau qui a tout raflé, ou presque, ce dimanche lors de la 76ᵉ cérémonie des Bafta, les récompenses du cinéma britannique. Nommés dans 14 catégories, le cinéaste allemand Edward Berger et son équipe sont repartis avec 7 statuettes dont celle du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure adaptation et du meilleur film étranger.

Disponible sur Netflix depuis octobre dernier, À l’Ouest rien de nouveau est l’outsider dont la côte ne cesse de monter au fil des semaines, porté par un bouche-à-oreille enthousiaste et un discours pacifiste d’une actualité brûlante. Publié en 1929, Im West Nicht Neues est l’œuvre d’Erich Maria Remarque, un vétéran de la Première Guerre mondiale qui dénonçait les horreurs des tranchées à travers le destin de Paul Baümer, un jeune engagé volontaire.