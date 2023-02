Bafta 2023 : William et Kate émus lors de l’hommage à Elizabeth II par Helen Mirren

"Depuis son couronnement en 1953, elle était incontestablement la star principale de notre nation. Mais elle était aussi mystérieuse qu’une star du cinéma muet. Qui d’autre aurait pu rencontrer les chanteurs et acteurs les plus célèbres et les transformer en son casting de seconds rôles ?", a-t-elle poursuivi alors que des images d’Elizabeth II serrant les mains de Marilyn Monroe, Frank Sinatra, Barbra Streisand ou encore Meryl Streep apparaissaient à l'écran.

"Tout au long de ses 70 ans de règne, elle a rencontré les plus grandes icônes du cinéma et a assisté à l’évolution de l’âge d’or de Hollywood jusqu'à la naissance du blockbuster. Sa Majesté était au premier rang pour tout, a-t-elle insisté. Le cinéma à son meilleur, fait ce que sa Majesté faisait facilement : nous rassembler et nous unir dans une histoire."