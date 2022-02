Trois réalisatrices nommées aux Baftas, du jamais vu pour le cinéma français

Face à elles, on retrouvera de grands noms comme l’Australienne Jane Campion (The Power of The Dog), l’Américain Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), le Britannique Aleem Khan (After Love) et le Japonais Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car). Comme les Oscars, les Baftas sont ouverts à des cinéastes étrangers, du moment que leurs films sont sortis sur le sol britannique.

La troisième réalisatrice en compétition aux Baftas sera Céline Sciamma, nommée dans la catégorie film non anglophone avec Petite Maman. Elle sera opposée au Japonais Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car), à l’Espagnol Pedro Almodovar (Madres Parallelas), au Norvégien Joachim Trier (Julie en 12 Chapitres) et à l’Italien Paolo Sorrentino (La main de Dieu).