Baiser entre hommes sur scène : après la Malaisie, le groupe The 1975 annule ses concerts en Asie

Le groupe britannique d'indie-rock The 1975 a annulé dimanche ses concerts en Asie, après l'annulation d'un festival en Malaisie voisine pour un baiser sur scène entre le chanteur et le bassiste.

"The 1975 a le regret d'annoncer que ses prochains concerts à Jakarta et Taipei n'auront plus lieu comme prévu", a indiqué le groupe dans un communiqué publié dimanche sur la page Instagram du festival indonésien We The Fest. "Le groupe ne prend jamais la décision d'annuler un spectacle à la légère et avait hâte de jouer pour les fans à Jakarta et Taipei, mais malheureusement, en raison des circonstances actuelles, il est impossible de procéder aux spectacles prévus."

Le groupe devait se produire mardi à Taïwan, une île à l'avant-garde du mouvement pour les droits LGBT en Asie, qui a légalisé le mariage gay en 2019. De son côté, le gouvernement indonésien et les organisateurs du festival n'ont pas encore commenté l'annulation.

Vendredi, le groupe avait dû écourter son concert au festival de musique Good Vibes à Sepang, près de la capitale malaisienne Kuala Lumpur, après un baiser sur scène entre le chanteur Matty Healy et le bassiste Ross MacDonald. Plus tôt pendant le concert, Matty Healy avait dénoncé avec véhémence les lois anti-LGBT en vigueur en Malaisie, où l'homosexualité est illégale et peut conduire à des peines d'emprisonnement.