Apple donne une nouvelle vie au "Banana Split" de Lio

C'est une chanson indémodable. Sorti en 1979, le tube "Banana Split" fait un retour inattendu grâce à la dernière publicité pour l'iPhone 14. Apple a en effet choisi une chanson française pour illustrer ce spot publicitaire d'une quarantaine de secondes qui approche déjà les 2,5 millions de vues. Dans la vidéo, on peut voir un jeune homme sortir son téléphone jaune et se transformer en cartoon alors qu'il déambule dans la rue au son de "Banana Split".

"Contente pour 'Le Banana Split' et pour ma pomme. On reste dans les fruits", s'est amusée Lio dans les colonnes du Parisien. "C’est un cartoon cette pub. Et Lio aussi, c'est un cartoon. La pub est drôle et la chanson aussi" poursuit la chanteuse qui n'avait que 17 ans lorsqu'elle a enregistré son premier tube.