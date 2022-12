Bande dessinée : accusé de faire l'apologie de la pédocriminalité, l'auteur Bastien Vivès fait scandale

Le Festival d'Angoulême en pleine polémique. Les organisateurs de l'événement, référence mondiale en matière de bande dessinée, ont décidé de donner une carte blanche à Bastien Vivès avec une exposition baptisée "Dans les yeux de Bastien Vivès", programmée du 26 janvier au 12 mars 2023.

Une décision qui fait largement réagir sur les réseaux sociaux et auprès de nombreuses personnalités du monde de la bande dessinée. Une pétition réunissant à ce jour plus de 75.000 signatures demande même la déprogrammation de l'expo. "Nous dénonçons la banalisation et l’apologie de l’inceste et de la pédocriminalité organisée par le dessinateur de BD Bastien Vivès à travers ses ouvrages et ses propos dangereux", indique le texte.