Gaston Lagaffe de retour en librairie avec un nouveau dessinateur

"Le Retour de Lagaffe", 22ᵉ tome des aventures du célèbre héros belge, sort ce mercredi dans les librairies. Aux manettes, on retrouve le dessinateur québécois Delaf dont la fidélité à Franquin a été saluée par la critique. Quant à Isabelle Franquin, la fille du créateur de la série, elle a redit sa désapprobation

C'est un album qui a bien failli ne jamais voir le jour. Gaston Lagaffe, le célèbre héros de bande dessinée qui n'avait plus connu d'album depuis 1999, revient en librairie ce mercredi avec un nouveau dessinateur, le Canadien Delaf. Baptisé Le Retour de Lagaffe, ce nouvel opus a fait l'objet d'une bataille féroce entre les éditions Dupuis et Isabelle Franquin, qui refusait que le personnage star de son père revive sous les traits d'un autre dessinateur, arguant que son père y était opposé.

La justice ayant tranché en faveur de Dupuis, ce 22e tome des aventures du héros belge débarque donc avec 44 pages de gags. Il a été tiré à 800.000 exemplaires, soir un tiers de moins que les 1,2 million d'exemplaires envisagés initialement, comme le rappelle l'AFP.

J'ai essayé d'apporter ma touche. Mais je voulais aussi que ça se fasse tout en douceur Delaf

Delaf (Marc Delafontaine de son vrai nom), se montre extrêmement fidèle au créateur du personnage, André Franquin, décédé en 1997. Et pour cause : il a commencé par répertorier méthodiquement toutes les attitudes et caractéristiques de Gaston et de son entourage, ainsi que tout leur environnement. Puis, il l'a placé dans de nouvelles situations.

"J'ai essayé d'apporter ma touche. Mais je voulais aussi que ça se fasse tout en douceur. Quand j'ai relu tous les albums pour me préparer, je me suis fait mon propre cahier des charges, mais aussi mon cahier d'envies", a affirmé l'auteur à la radio RFI. Les fans reconnaîtront sans aucun mal l'univers du journal rendu chaotique par la maladresse et l'inconscience légendaires de Gaston.

La presse salue ce nouvel album

"Je me suis posé la question, et aussi avec l'éditeur : est-ce qu'on le garde dans son âge d'or, les années 60, 70 (...) ou est-ce qu'on le transpose dans nos années ? Et j'avais un malaise à le transposer dans nos années, parce que Gaston est tellement lié à Franquin, et Franquin faisait passer à travers de Gaston un peu sa critique de la société", a poursuivi Delaf. "On n'avait pas vu Gaston depuis tellement longtemps. On aurait aimé savoir ce qu'il pense aujourd'hui des réseaux sociaux, des emails, du télétravail, de l'intelligence artificielle", a écrit Le Figaro.

Cet album "a tout d'une réussite", selon Le Parisien, pour qui "le plus difficile était sans doute de retrouver la mécanique bien huilée des gags en une page". ActuaBD, qui était très sceptique sur le projet, a conclu : "On s'attendait à pire". "Des gags qui nous ont beaucoup plu" laissent place à une deuxième partie où "on rigole un peu moins", estime le critique du site internet spécialisé.

Quant à Isabelle Franquin, fille du créateur de la série, qui a tenté d'empêcher sa parution avant de céder à la décision rendue par un arbitre, elle a redit sa désapprobation. "Une chose qui est certaine et n'est susceptible d'aucune interprétation, c'est la volonté non équivoque que m'a exprimée personnellement mon père de ne pas voir Gaston lui survivre sous le crayon d'un autre dessinateur", a-t-elle écrit dans un communiqué à l'avant-veille de la parution.