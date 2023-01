Bande dessinée : Riad Sattouf remporte le Grand Prix au Festival d'Angoulême

L'œuvre du Franco-Syrien ne saurait pourtant être résumée à ce récit touchant et drôle des vicissitudes et doutes d'un enfant et adolescent doué avec un crayon, mais moins pour le reste. Riad Sattouf s'est aussi attelé à dessiner la vie d'une jeune Parisienne d'aujourd'hui, depuis ses 10 ans, dans Les Cahiers d'Esther (7 tomes depuis 2016), et s'est lancé dans celle du comédien Vincent Lacoste (Le Jeune Acteur, 1 tome pour l'instant). Par ailleurs, l'auteur s'est mué en cinéaste et a réalisé deux longs-métrages, Les Beaux Gosses (2009), César du meilleur premier film, et Jacky au royaume des filles (2014). Et il en prépare un troisième, aux côtés d'idoles de jeunesse : le trio comique des Inconnus.

Ce travailleur acharné, méticuleux, jongle avec les projets avec une aisance qui n'est qu'une façade. En vérité, il se remet tout le temps en question. Il dit avoir été marqué, au lycée, par un professeur qui lui avait lancé : "Sattouf, vous avez des facilités, mais vous savez ce qui arrive à ceux qui ont des facilités et qui ne travaillent pas ?" Depuis ses années d'étudiant en arts puis en animation, sa cote n'a cessé de grimper. L'Arabe du futur 6 raconte ainsi ses premiers pas d'auteur quasi anonyme dans les festivals de BD, qui n'avait qu'une idée en tête : revenir avec un autre album qui le ferait connaître.