Banni à Hollywood, l'acteur Armie Hammer est-il devenu concierge aux Îles Caïmans ?

Il a suffi d’un tweet pour mettre le feu aux poudres. "Des amis de mes parents sont allés aux Îles Caïmans et Armie Hammer était leur concierge. Je ne m’en remets pas", écrit le 6 juillet dernier la productrice télé américaine Muna Mire. Il faut dire que la jeune femme joint à son message la photo pour le moins troublante d’un flyer attribué au Morrit’s Resort, une luxueuse résidence de vacances locale. À côtés de la description des équipements et services proposés, on y découvre un cliché de la star de Call Me By Your Name, accompagnée de cette légende : "Je suis votre concierge personnel et suis ici pour que vous profitiez au mieux de vos vacances. Amitiés, Armie."