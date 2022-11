"Barbare" sur Disney + : ce petit film d'horreur qui a (même) terrifié Stephen King

Et si le film d’horreur était, aujourd’hui, le genre le plus créatif du cinéma américain ? L’un des plus riches, c’est certain. Des cauchemars sophistiqués d’Ari Aster (Héredité, Midsommar) aux productions malines de Jason Blum (American Nightmare, Blackphone) jusqu’au récent Smile de Parker Finn, succès surprise au box-office, de jeunes talents prometteurs s’y expriment loin des diktats des studios hollywoodiens et des films de superhéros à la chaîne.

Issu de la scène comique, acteur de second rôle dans une poignée de sitcoms inédites en France, le réalisateur et scénariste de Barbare Zach Cregger n’a pas franchement le CV d’un grand maître de l’épouvante. Grave erreur ! Tourné pour un budget dérisoire de 4,5 millions de dollars, son premier film d’une incroyable maîtrise en a rapporté dix fois plus depuis sa sortie fin septembre.