Barbie célèbre Elizabeth II avec une poupée inédite à son effigie

Jamais elle n’avait eu droit à sa mini-moi au doux royaume de Barbie. Mattel a profité du jubilé de platine d’Elizabeth II pour concevoir une poupée à son effigie. "Inspiré par l’un des looks les plus iconiques de la reine, ce modèle est vêtu d’une élégante robe de soirée ivoire et d’une écharpe bleue épinglée de décorations. Une splendide couronne et des accessoires assortis complètent cet ensemble royal", précise la marque de jouets à l’arrière de la boîte de cet objet déjà collector.