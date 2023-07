Le film "Barbie" ne sortira pas au Vietnam pour une raison étonnante

Barbie sur les écrans de cinéma au Vietnam, c’est non ! Alors que le blockbuster rose bonbon de Greta Gerwig avec Margot Robbie et Ryan Gosling devait sortir le 21 juillet, le Conseil national d'évaluation et de classification des films a décidé de mettre son veto. Les poupées Mattel auraient-elles enfreint les bonnes mœurs ? Même pas. Si le couperet est tombé, c’est en raison de l’apparition à l’image d’une carte sur laquelle figurent les revendications de Pékin sur la mer de Chine méridionale.

Cette zone géographique, surnommée "la ligne en neuf traits" ou encore "la langue de bœuf", en raison de sa forme géométrique, fait l’objet de vives tensions entre les autorités chinoises et plusieurs pays dont le Vietnam, mais aussi les Philippines, l’Indonésie et la Malaisie. Chacun d’entre eux en revendique une zone économique exclusive, rivalisant d’infrastructures pour en exploiter les ressources en poissons et en hydrocarbures, parfois avec l’aide des forces navales américaines dans la région.