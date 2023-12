Barbie parmi les "100 femmes les plus puissantes" : pourquoi Forbes a inclus une poupée dans son classement

Elle a bientôt 65 ans, mais garde l'allure d'une jeune femme dynamique. La poupée Barbie vient d'intégrer la liste des "100 femmes les plus puissantes du monde", aux côtés de femmes de chair et de sang. Un choix du magazine américain Forbes, qui doit beaucoup au succès mondial du film "Barbie" l'été dernier.

Elle est entrée à la 100ᵉ et dernière place du classement de Forbes des "femmes les plus puissantes" de la planète en 2023. Comme pour ne pas se comparer vraiment au 99 femmes qui ont fait elles-mêmes leur place dans la liste du magazine économique américain, dominée comme l'année précédente par Ursula Von der Leyen, Christine Lagarde, et Kamala Harris.

Née en 1959, Barbie est le premier personnage de fiction à intégrer ce célèbre classement honorifique. Quelques jours après l'avoir publié, Forbes a tenu à justifier son choix, de faire figurer une poupée aux côtés des "femmes de chair et de sang ", des "fondatrices, des dirigeantes et des innovatrices", qui doivent leur place dans la liste à leur "dur labeur".

ROBYN BECK / AFP

La rédactrice en chef de Forbes Women assume ce choix non-conventionnel, et s'attend à ce qu'il soit controversé, dans le contexte de 2023, fait de "guerres, de défis environnementaux, d'effrayantes menaces sur la démocratie, et d'un recul continu des droits des femmes". Pour Maggie McGrath, il faut remonter aux origines de Barbie pour mieux apprécier ce qui fait de la poupée la plus célèbre du monde une figure inspirante.

Née en 1959, Barbie va bientôt souffler sa 65ᵉ bougie. Si d'aucuns estiment aujourd'hui qu'elle véhicule un modèle rétrograde de femme auprès des petites filles, ce ne fut pas le cas à ses débuts, rappelle l'article de Forbes. Elle avait été créée à l'origine par la fondatrice de la firme Mattel, pour sa propre fille Barbara (surnommée "Barbie"). Le modèle est alors révolutionnaire, et balaie celui des poupées joufflues et asexuées. Ruth Handler voulait montrer à sa fille, à travers ce jouet, qu'elle pouvait "aspirer à une vie et une carrière bien au-delà de prendre soins des bébés", résume Maggie McGrath.

En 65 ans, Barbie a exercé 250 métiers

Dans un contexte où les femmes américaines (ou françaises) ne pouvaient pas encaisser un chèque sans leur père ou leur mari, Barbie va permettre aux petites filles de rêver à beaucoup plus d'autonomie, estime Forbes. Depuis sa création, Barbie a exercé 250 métiers différents, dont une bonne partie excluaient les femmes à l'époque. Candidate à l'élection présidentielle, astronaute, chirurgienne, toutes les projections sont permises.

Si elle a été révolutionnaire au siècle dernier, Barbie a finalement été dépassée par le suivant. Frappée de désuétude, et critiquée pour imposer un modèle ethnique, physique et culturel unique, la poupée star de Mattel a vu ses ventes plonger, pour atteindre un plus bas en 2014. La marque a compris qu'elle devait être plus inclusive, et de nouvelles Barbie ont fait leur apparition, pour qu'un plus grand nombre de petites filles se projette sur elle sans s'aliéner.

La cure de Jouvence commençait à fonctionner, mais la sortie du film Barbie, l'été dernier, l'a propulsée à nouveau sur le devant de la scène, renouvelant sa popularité et dopant les ventes. Si l'œuvre de Greta Gerwig a atteint des recettes stratosphériques (1,4 milliard de dollars à l'échelle mondiale), elle met surtout en scène une Barbie qui se révolte contre l'hégémonie masculine, et reprend le pouvoir confisqué par les hommes.

En écho, estime Forbes, "Barbie-la-poupée" retrouve son image de femme autonome grâce à "Barbie-le-film". Et c'est précisément ce qui justifie son entrée dans la liste des "100 femmes les plus puissantes du monde", comme inspiratrice pour toutes les petites filles.