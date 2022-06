"Barbie" : la première photo de Ryan Gosling en Ken met Internet en émoi

Suffisant pour rendre fous des réseaux sociaux plus que jamais intrigués par le projet de Greta Gerwig. On ne compte plus le nombre de tweets ayant partagé ce cliché qui a inspiré les internautes. Certains l’ont comparé aux candidats de l’émission de dating "Next", dans laquelle trois anecdotes improbables concernant les prétendants s'affichaient à l'écran alors qu'ils descendaient d’un bus. D’autres s’amusaient de la ressemblance avec un personnage culte de Scooby-Doo. "Le Fred de Freddie Prinze Jr a marché pour que le Ken de Ryan Gosling puisse courir", écrit un utilisateur de Twitter dans un message devenu viral.