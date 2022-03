"The Batman" : le nouveau Joker sort de l’ombre dans une scène coupée au montage

The Batman dure 2h57... mais il y avait du rab ! Alors que son film cartonne au box-office, le réalisateur Matt Reeves vient de faire un énorme cadeau aux fans en dévoilant ce jeudi soir une scène coupée du montage final. Et pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit de la rencontre entre le superhéros tourmenté, incarné par Robert Pattinson, et son ennemi le plus célèbre, le Joker, joué par l’acteur irlandais Barry Keoghan.

Dans le film actuellement en salles, le Joker n’apparaît qu’un bref instant, dans l’une des toutes dernières scènes, lorsqu’il interpelle The Riddler interprété par Paul Dano, son voisin de cellule à la prison d’Arkham. La séquence mise en ligne sur les réseaux sociaux de la Warner se situe en amont, alors que Batman cherche à découvrir l’identité du tueur qui élimine les pontes de Gotham les uns après les autres.