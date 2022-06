Bastien, vainqueur ex aequo de "Koh-Lanta" : "Mon ex était persuadée que j’allais gagner !"

L’un et l'autre, vous devez votre victoire à Géraldine, puisque c’est elle qui choisit François, avant qu’il vous choisisse pour aller face au jury final. Ça ne vous fait pas un petit pincement au cœur qu’elle perde finalement face à vous deux ?

Géraldine a passé un beau "Koh-Lanta". À la fin, elle a réussi à exceller, à l’orientation puis sur les poteaux. Après, lorsqu’on arrive à trois en finale, on a tous vécu quelque chose de fort, on a tous envie de gagner. La voir terminer troisième, c’est une petite déception pour elle. Mais on a discuté ensemble et elle nous a dit qu’elle était ravie de son parcours et que gagner les poteaux, c’était presque plus important que gagner la mise finale.

Dans le civil, vous êtes cordiste, une activité très physique. Avez-vous eu très vite la sensation de pouvoir aller loin ?

Avant d'arriver, j’étais un peu soucieux, à vrai dire. Je n’étais pas un téléspectateur assidu de "Koh-Lanta" et lorsque je me suis retrouvé nez-à-nez avec de gros gabarits comme Yannick, François, Franck ou Jean-Philippe, je n’étais pas trop rassuré. Après, en découvrant la vie sur le camp, je me suis rendu compte que j’avais assez de connaissances pour faire un petit bout de chemin, par-delà les capacités physiques.