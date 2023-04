Bastons, bobos, Cantona... Alban Lenoir raconte les coulisses de "AKA" sur Netflix

Avec Balle Perdue, et aujourd’hui AKA, il n’a clairement pas peur d’aller au charbon, à la manière d’un Keanu Reeves dans la saga John Wick. Quitte à se faire quelques petits bobos. "Si on ne veut pas se faire mal, il faut tourner un autre genre de film", rigole-t-il avant d’énumérer ses blessures de guerre. "Un orteil cassé, une déchirure des quadriceps, des vertèbres déplacées. On fait le maximum pour ne pas se blesser, mais ça fait partie du jeu !".

Admiratif, Morgan S. Dalibert raconte un comédien qui enchaîne les prises sans broncher, à la manière d’un boxeur jamais loin du K.O. "On a eu peu de temps pour tourner et il est arrivé qu’on enchaîne deux jours à ne faire que des scènes d’action", se souvient le cinéaste. "Je me rappelle l’avoir retrouvé à 4h du matin, à genoux dans un coin du plateau, en train de récupérer en sueur, l’air mort. Il n’avait plus de jus… Et puis il s’est relevé."