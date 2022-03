Benjamin éliminé de "Koh Lanta" : "Alexandra, je ne pouvais pas la voir depuis le premier jour"

Vous allez donc regarder la suite de cette saison dans votre canapé. Vous la trouvez comment, jusque-là ?

Avec des yeux de téléspectateurs, je trouve que c’est plutôt une belle saison. Déjà pour le lieu, le cadre. Les Philippines sont plus sauvages que la Polynésie et quand on regarde, on se dit que les aventuriers en ont bavé, et c’est le cas. Ne serait-ce qu’avec la météo qu’on s’est tapée ! En plus il y a les totems maudits, une nouveauté vraiment intéressante. On l’a vu dans le dernier épisode avec la malédiction qui a frappée Maxime et Jean-Philippe, qui sont partis à l’exil. C’est dur, c’est impressionnant. Et ça apporte un petit piment sympathique au jeu.

Vous avez un ou des favoris ?

Déjà Setha. C’est ma candidate favorite. J’apprécie aussi Bastien, Fouzi, mais aussi Jean-Charles, qui est la définition même d’un bon gars. Ça fait plaisir d’avoir côtoyé ce genre de personnes et je leur souhaite d’aller le plus loin possible dans l’aventure.