Benjamin Lavernhe : "Il manque des personnes qui nous bouleversent comme l'Abbé Pierre"

Ils ont d'ailleurs eu une relation très puissante, jusqu'à la fin de leur vie...

Oui, ils avaient une grande admiration mutuelle et beaucoup de confiance l'un dans l'autre. Ils ont été en colocation pendant plus de 40 ans. L'Abbé Pierre a même dû faire une demande à l’Église pour pouvoir vivre sous le même toit que cette femme parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas ! Avec Lucie Coutaz, c'était une grande histoire d'amour platonique. Ils sont même enterrés côte à côte à Esteville, l'une des dernières demeures de l'Abbé Pierre. Ils reposent dans le cimetière avec les premiers compagnons historiques, dont Georges Legay, l'ancien bagnard, que joue Michel Vuillermoz.

L'Abbé Pierre - Une vie de combats est aussi un film très actuel.

Oui, c'est un film actuel et lumineux à la fois qui nous pousse à lutter contre la fatalité. En ce moment, on a le sentiment que tout est fichu, que c'est la fin du monde. On a toutes les raisons de baisser la tête dans la rue, dans le métro. De se dire qu'il y a trop de misère, trop guerres. Mais l'Abbé Pierre nous rappelle qu'on ne pourra jamais être totalement heureux sans le bonheur de l'autre. Donner à l'autre donne du sens à la vie, sinon on s'enferme sur soi. On a besoin de grandes voix, de gens qui nous inspirent comme l'Abbé Pierre. Si le cinéma peut provoquer des prises de consciences, c'est formidable.