À Berlin, Brad Pitt ose la jupe pour l’avant-première de "Bullet Train"

Le quatuor était à Paris la veille en compagnie de leur réalisateur David Leitch avec qui ils ont posé devant la tour Eiffel avant de rejoindre les fans au cinéma Le Grand Rex. Derrière la caméra des explosifs Atomic Blonde avec Charlize Theron, Deadpool 2 avec Ryan Reynolds et Hobbs and Shaw, le spin-off de Fast and Furious avec Dwayne Johnson et Jason Statham, le cinéaste place cinq tueurs dans un train à grande vitesse japonais dans Bullet Train. L’ambiance électrique du film n’a rien à envier à celle de sa promotion. Sur les réseaux sociaux, l’équipe s’affiche soudée et complètement délurée.