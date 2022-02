Claire Denis primée à Berlin : la belle moisson des réalisatrices françaises se poursuit

"Dans la vie, c'est comme ça, il y a le passé qui revient et parfois ça fait mal", avait expliqué la cinéaste au sujet de sa nouvelle collaboration avec la romancière après Un beau soleil intérieur en 2017. "On décrit les hommes comme des humains qui ne peuvent pas résister à leurs pulsions sexuelles parce qu'ils sont hommes, mais les femmes non plus ne peuvent pas résister".

La belle moisson du cinéma français ne fait peut-être commencer. Audrey Diwan et Julia Ducournau sont en effet toutes les deux nommées au Bafta de la meilleure réalisation lors de la prochaine cérémonie du cinéma britannique qui se tiendra à Londres, le 13 mars. Céline Sciamma y est elle nommée dans la catégorie film non anglophone avec Petite Maman.