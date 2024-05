Les obsèques de Bernard Pivot auront lieu dans le Beaujolais le 14 mai

Le journaliste et écrivain sera inhumé à Quincié-en-Beaujolais, le village de son enfance. Une cérémonie religieuse aura lieu mardi dans cette petite commune où il possédait une maison. Un hommage doit également lui être rendu dans les prochains à Paris.

Sa disparition a suscité une vive émotion. Décédé lundi à l’âge de 89 ans, Bernard Pivot sera inhumé mardi prochain à Quincié-en-Beaujolais (Rhône), le village de son enfance, conformément à ses dernières volontés, annonce sa fille Cécile. La cérémonie religieuse aura lieu à 14h30 dans la petite église de cette commune dont l'animateur d'"Apostrophes" fut conseiller municipal et où il possédait une maison.

"Le vin et les livres sont les liens qui m'attachent à Quincié" et "je sais qu'une place m'attend au cimetière dans la tombe de mes parents", avait-il déclaré en 2018 dans Le Progrès. La bibliothèque de Quincié porte son nom. "Deux fois par an, le maire prend sa voiture pour venir chercher plusieurs centaines de livres que je donne à la bibliothèque", rapportait-il alors.

Bernard Pivot donnait aussi chaque année son nom à une cuvée de la cave coopérative de Quincié-en-Beaujolais. "J'ai une relation charnelle avec le Beaujolais, une relation terrienne", avait-il aussi déclaré en 2016. Alors que de nombreuses personnalités, dont le chef de l’État Emmanuel Macron, ont salué sa mémoire, un hommage lui sera également rendu à Paris dans les prochains jours, suivant des modalités qui n’ont pas encore été définies.