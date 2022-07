Bête noire du régime iranien, le cinéaste Jafar Panahi arrêté à Téhéran

C’est l’un des cinéastes iraniens les plus primés sur la scène internationale. Et l’un des plus surveillés dans son pays aussi. Jafar Panahi, 62 ans, a été arrêté ce lundi 11 juillet à son arrivée au parquet de Téhéran, alors qu’il était venu apporter son soutien à ses confrères Mohamed Rasoulof et Mostafa Aleahmad, eux-mêmes placés en détention depuis vendredi dernier pour "trouble à l’ordre public", indique l’agence de presse locale Mehr.

Tous les deux étaient accusés d’avoir encouragé des manifestations après l’effondrement d’un immeuble qui a fait 43 morts dans le sud-ouest du pays. Les raisons de l’interpellation de Jafar Panahi n’ont pas été divulguées. Mais il fait partie, à l’initiative de Mohamed Rasoulof, d’un collectif de cinéastes qui ont publié, en mai dernier, une lettre ouverte pour dénoncer "l’incompétence" et "la corruption" des autorités locales dans ce drame.