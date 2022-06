Beyoncé annonce la sortie de "Renaissance", son nouvel album solo, au cœur de l'été

Six ans ont en effet passé depuis Lemonade, le dernier album solo de la chanteuse, même si elle n’est pas restée inactive musicalement, bien au contraire. En 2018, elle a publié l’album Everything is Love en duo avec son compagnon, le rappeur Jay-Z, accompagné d'un clip culte tourné au Louvre. Puis l’année suivante, elle a sorti le live Homecoming ainsi que The Lion King : The Gift, un disque inspiré par la nouvelle version du classique Disney (Le roi lion) où elle prête sa voix au personnage de Nala.