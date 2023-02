Beyoncé dévoile une nouvelle collection de vêtements sur son site Internet (et c'est pas génial)

Les fans inconditionnels de la chanteuse seront ravis de se lover dans une combinaison pyjama imprimé "Yoncé" ou de décorer leur sapin de Noël avec des boules à l'effigie de Beyoncé. A l'occasion du Black Friday qui arrive demain et plus largement, des fêtes de fin d'année, la chanteuse a lancé une nouvelle collection de vêtements et d'accessoires avec pour thématique, Noël.

Alors tout y est : les imprimés de flocons de neige, les slogans à la gloire de Beyoncé ou encore les coques de smartphones avec un slogan de Jingle Bells détourné en Slay Bells et même du papier cadeau destiné à être installé sous le sapin et forcément ... Instagrammé. Si le goût reste parfois discutable, il est évident que tout cela risque de partir très rapidement.