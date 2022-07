Beyoncé dévoile "Renaissance", un album festif aux influences pop et disco

La chanteuse avait annoncé la couleur avec son single Break my soul, un titre samplé sur un standard de dance music des années 1990, Show me love de Robin S. Une manière de rendre hommage aux artistes et aux communautés noires, queer et populaires qui ont façonné ce genre musical dans le Chicago des années 1980.

Des morceaux dansants, Renaissance en compte d'autres, à commencer par Cuff it ou Virgo's groove, littéralement un hymne au sexe et à l'amour. L'album se termine en apothéose disco, avec un dernier titre intitulé Summer Renaissance, qui reprend le tube de Donna Summer I feel love.

Parmi les collaborations de l'album, figurent Nile Rodgers, Skrillex, Grace Jones, et, évidemment, son mari, le rappeur et homme d'affaires Jay-Z, avec lequel elle forme l'un des couples les plus glamours et les plus influents de la culture populaire.