Bien qu'"inquiets" de la désinformation, Meghan et Harry refusent de boycotter Spotify

Sauf que le mouvement a été initié par Neil Young. Le chanteur de 76 ans a dénoncé "des mensonges vendus contre de l'argent". Lui qui comptait 2,4 millions d'abonnés et plus de six millions d'auditeurs par mois sur Spotify a exigé de disparaître du catalogue. La chanteuse Joni Mitchell a fait de même. S’ils militent contre la désinformation auprès d’un think tank, Meghan et Harry ne couperont eux pas les ponts avec la plateforme. "Nous sommes décidés à continuer à travailler ensemble", insistent-ils. Également liés à Netflix, les Sussex ont signé en 2020 un juteux contrat avec le géant du streaming audio à hauteur de 25 millions de dollars pour une série de podcasts. Ils n'en ont depuis sorti qu'un en un an, forcément très écouté car leur fils Archie venait y souhaiter une bonne année.