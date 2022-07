Bientôt de retour en Indiana Jones, Harrison Ford fête ses 80 ans

Or non seulement Ford est un immense comédien. Mais c’est aussi un Formule 1 du box-office. C’est bien simple : avec plus de 6 milliards de dollars de recettes cumulées, personne n’a fait mieux que lui au XXème siècle. Alors qu’il fête ce mercredi ses 80 printemps, son incroyable parcours est loin d’être terminé puisqu’on le retrouvera bientôt dans un cinquième volet de la saga Indiana Jones. Ce sera le premier sans Steven Spielberg derrière la caméra puisque le cinéaste a cédé son fauteuil à James Mangold, le réalisation de Walk the line et Logan.