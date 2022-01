Bientôt star d’un docu choc sur Netflix, Kanye West annonce la sortie de l’album "Donda 2"

Enfin quelques jours avant la sortie de Donda 2, si la date est respectée ce qui est très rarement le cas avec "Ye", on pourra tout de même découvrir plus de 20 ans de sa carrière, dans Jeen-Yuhs, un documentaire mis en scène par Clarence Coodie Simons, l’un de ses proches, à partir de plus de 320 heures d’archives vidéo. Ce film en trois parties, qui a été dévoilé à Sundance il y a quelques jours, sera disponible sur Netflix à partir du 16 février prochain.