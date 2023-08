Bientôt sur scène après son hospitalisation, Madonna plus combative que jamais pour ses 65 ans

Copiée mais jamais égalée, la native de New York a fait de sa rage de vaincre le moteur principal de son quotidien. "Cette femme a survécu à la mort et aux critiques depuis maintenant quatre décennies. C’est la personne la plus forte qui existe", résume un de ses fans en commentaire d’un post Instagram. Madonna n’a plus rien à prouver, surtout pas à une industrie musicale qu’elle a bousculée en se réinventant à chaque album.

Son esprit libre et sa musique pop aux messages puissants l’ont érigée en icône culte, reine de la pop bien installée sur un trône qu’elle n’a pas l’intention de quitter. Le temps n’a pas d’emprise sur sa musique, les plus taquins diront qu’il n’en a pas non plus sur elle. Ses attaques sur son apparence n’ont fait que renforcer sa volonté de s’exprimer.