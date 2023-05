"Bienvenue à la Renaissance" : Beyoncé partage les premières images de sa tournée… sans le son

Si Queen B donne à voir une partie de sa mise en scène millimétrée, elle a fait le choix de priver ses fans en ligne d’un élément essentiel. Le son. Un moyen sans doute préserver un peu plus la surprise avant de la découvrir sur scène. Billboard parle d’une setlist "à couper le souffle" de 37 chansons retraçant sa carrière, des Destiny’s Child au dernier-né "Renaissance" qu’elle a interprété en intégralité, en passant par ses tubes incontournables. Visiblement bluffé par le concert, Rolling Stone qualifie sa conclusion de "fin mystique à un spectacle unique d’une des plus grandes artistes live de la pop". Le Stade de France et le Stade Vélodrome sont déjà prêts à l'accueillir le 24 mai et le 11 juin prochains.