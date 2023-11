Nicole Kidman annonce qu'une troisième saison de "Big Little Lies" est dans les tuyaux

La comédienne a déclaré qu'une nouvelle saison de la série tirée du best-seller de Liane Moriarty était d'actualité. Lancée en 2017, la fiction raconte l'histoire d'un groupe de mères de familles liées par un lourd secret. Nicole Kidman y donne la réplique à Reese Witherspoon, Zoë Kravitz, Laura Dern et Shailene Woodley.

Il a suffi d'une petite phrase pour que les fans s'emballent. Lors d'une session de question réponse organisée durant un tournoi de golf en Floride, Nicole Kidman a annoncé qu'une troisième saison de Big Little Lies allait voir le jour. Interrogée sur ses rôles préférés, la comédienne a répondu sans hésiter qu'elle avait adoré jouer dans la série tirée du best-seller de Liane Moriarty (Petits secrets, grands mensonges en VF) qui a connu un énorme succès aussi bien public que critique.

"Le projet est arrivé à un moment de ma vie où j'avais des enfants et où je pensais prendre ma retraite. Et puis la situation s'est présentée où Reese Witherspoon et moi avons pu produire cette série et la créer, puis vous l'avez tous regardée et en avez fait un énorme succès. Nous vous en proposerons une troisième, juste pour info", a lancé la comédienne et productrice qui a toujours milité pour que la fiction emmenée par Reese Witherspoon, Zoë Kravitz, Laura Dern et Shailene Woodley ait une suite.

La mort de Jean-Marc Vallée a mis la série sur pause

"Nous avons quelques idées. Liane Moriarty a quelques idées. David Kelley a des idées. Tout le monde a des idées. Il y a de la matière là-dedans", avait-elle expliqué dans les colonnes de Deadline en 2020. Sauf qu'entre-temps, la mort de Jean-Marc Vallée, le réalisateur et producteur exécutif de la série, en 2021 a mis le projet sur pause. "Nous avons beaucoup parlé d'une saison 3. Malheureusement, Jean-Marc Vallée, notre incroyable réalisateur, est décédé l'année dernière. Cela me brise le cœur. Je ne peux pas imaginer continuer sans lui. Il était vraiment le visionnaire de cette série", avait même expliqué Zoë Kravitz au magazine GQ.

Si Nicole Kidman n’a pas donné plus de détails concernant la prochaine saison, la chaîne HBO n'a pas souhaité commenter l'information. Lancée en 2017 et auréolée de quatre Golden Globes, Big Little Lies raconte l'histoire d'un groupe de mères de famille dont les destins se retrouvent liées après la découverte d'un cadavre durant la fête de l'école de Monterey, une petite ville bourgeoise californienne située au bord de l'océan.